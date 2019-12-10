Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
11:52   10 Декабря 2019
Россия

Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира по гандболу. Российские спортсменки  победили команду Черногории во втором матче основного этапа чемпионата мира со счетом 35:28.

До завершения групповой стадии россиянки обеспечили себе выход в полуфинал турнира. С учетом игр предварительного этапа в активе гандболисток семь побед подряд.

В основном раунде  сборная России, которая возглавляет турнирную таблицу группы II сыграет со сборной Испании, занимающей второе место Испанией.Соревнование пройдет 11 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#гандболистки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...