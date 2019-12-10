Российские гандболистки досрочно вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал чемпионата мира по гандболу. Российские спортсменки победили команду Черногории во втором матче основного этапа чемпионата мира со счетом 35:28.

До завершения групповой стадии россиянки обеспечили себе выход в полуфинал турнира. С учетом игр предварительного этапа в активе гандболисток семь побед подряд.

В основном раунде сборная России, которая возглавляет турнирную таблицу группы II сыграет со сборной Испании, занимающей второе место Испанией.Соревнование пройдет 11 декабря.