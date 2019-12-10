Россиян в начале 2020 года ждет двухдневная рабочая неделя

Роструд напомнил россиянам, что первая рабочая неделя в следующем году продлится два дня, поскольку 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно. Об этом пресс-служба ведомства сообщила во вторник, 10 декабря.

«Поскольку новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной: 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно», — сообщили в Роструде.

В 2020 году в соответствии с производственным календарем новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Что касается 31 декабря, это будет сокращенный на один час рабочий день.

Ранее стало известно, что в некоторых случаях работники имеют возможность получить выходной 31 декабря. Предоставить выходной сотруднику можно как день отпуска, либо за свой счет. Кроме этого, работник имеет право взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздник.