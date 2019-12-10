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РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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11:33   10 Декабря 2019
Россия

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году, об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Выступая на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), он отметил, что в этом году снизилось число подобных преступлений. 

Как заявил Бортников, скоординированные и четкие действия силовиков позволили не допустить совершения терактов. В течение 2019 года было предотвращено 50 нарушений закона террористической направленности, а за год таких преступлений в России совершено три, тогда как годом ранее их было девять.

Также глава ФСБ отметил, что с начала 2019 года пресечена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций во всех регионах России. Все они собирались совершить теракты или напасть на сотрудников полиции. В текущем году силовики ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские, а также нейтрализовали восемь групп, которые поставляли оружие другим преступникам. 

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников рассказал, что в 2019 году силовики уничтожили в РФ девять главарей террористов

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #терроризм #фсб #чп #бортников

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