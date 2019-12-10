Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице
Полиция чешского города Острава разыскивает подозреваемого в стрельбе в университетской больнице, где были убиты шесть человек.
Как говорится в сообщении полиции, размещенном в сети микроблогов Twitter, разыскивается мужчина в красной куртке, ростом примерно 180 сантиметров.
«Полиция разыскивает 180-сантиметрового мужчину в красной куртке», - приводит сообщение полиции информагентство CT24.
Изначально сообщалось, что в результате стрельбы в университетской больнице города Острава погибли 4 человека, и двое получили тяжелые ранения.
Стрелку, как отметили в полиции, удалось скрыться.
Střelba v ostravské nemocnici má několik obětí, policie stále zasahuje >> https://t.co/DXaGWgL7rd pic.twitter.com/qUqctzWfo9— ČT24 (@CT24zive) 10 декабря 2019 г.