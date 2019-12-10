Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Политическое поражение «Ан-Нусры»* в Идлибе не убавило ее влияния в регионе

Политическое поражение «Ан-Нусры»* в Идлибе не убавило ее влияния в регионе

 Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

 Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы

Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы
Политическое поражение «Ан-Нусры»* в Идлибе не убавило ее влияния в регионе

Политическое поражение «Ан-Нусры»* в Идлибе не убавило ее влияния в регионе

 Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

 Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы

Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы
11:26   10 Декабря 2019
Весь мир

Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

Полиция чешского города Острава разыскивает подозреваемого в стрельбе в университетской больнице, где были убиты шесть человек.

Как говорится в сообщении полиции, размещенном в сети микроблогов Twitter, разыскивается мужчина в красной куртке, ростом примерно 180 сантиметров.

«Полиция разыскивает 180-сантиметрового мужчину в красной куртке», - приводит сообщение полиции информагентство CT24.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы в университетской больнице города Острава погибли 4 человека, и двое получили тяжелые ранения.

Стрелку, как отметили в полиции, удалось скрыться.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#жертвы #розыск #стрельба #полиция #чехия #стрелок #преступник #больница #острава

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...