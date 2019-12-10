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 Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

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Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

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 Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы

Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы
11:26   10 Декабря 2019
Россия

Экс-судья из Екатеринбурга получил восемь лет колонии за взятку

Экс-судья из Екатеринбурга получил восемь лет колонии за взятку

Свердловский областной суд приговорил экс-судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 10 декабря.

По версии следствия, Гаврюшин в 2018 году намеревался получить денежное вознаграждение за принятие судебного решения в пользу истца. Отмечается, что в качестве посредника бывший судья привлек сына, который получил 14 миллионов рублей возле здания суда после оглашения решения.

Во время передачи денег посредника задержали сотрудники регионального УФСБ. Впоследствии он получил 7,5 лет колонии строгого режима.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #суд #взятка

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