Экс-судья из Екатеринбурга получил восемь лет колонии за взятку

Свердловский областной суд приговорил экс-судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 10 декабря.

По версии следствия, Гаврюшин в 2018 году намеревался получить денежное вознаграждение за принятие судебного решения в пользу истца. Отмечается, что в качестве посредника бывший судья привлек сына, который получил 14 миллионов рублей возле здания суда после оглашения решения.

Во время передачи денег посредника задержали сотрудники регионального УФСБ. Впоследствии он получил 7,5 лет колонии строгого режима.