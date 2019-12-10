Силовики уничтожили девять главарей террористов в 2019 году в России, об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Выступая на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве, Бортников рассказал, что с начала текущего года на территории РФ уничтожено 32 боевика, девять человек из которых являлись главарями террористов.

Кроме того, с начала 2019 года задержали 41 главаря банд, 241 боевика и более 600 пособников, отметил глава ФСБ.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исламиста, который собирал деньги для террористов в Сирии под прикрытием благотворительности.