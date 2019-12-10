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Политическое поражение «Ан-Нусры»* в Идлибе не убавило ее влияния в регионе

Политическое поражение «Ан-Нусры»* в Идлибе не убавило ее влияния в регионе

 Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

 Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы

Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы
11:10   10 Декабря 2019
Россия

Силовики уничтожили девять главарей террористов в 2019 году в России

Силовики уничтожили девять главарей террористов в 2019 году в России

Силовики уничтожили девять главарей террористов в 2019 году в России, об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Выступая на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве, Бортников рассказал, что с начала текущего года на территории РФ уничтожено 32 боевика, девять человек из которых являлись главарями террористов.

Кроме того, с начала 2019 года задержали 41 главаря банд, 241 боевика и более 600 пособников, отметил глава ФСБ.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Дагестане исламиста, который собирал деньги для террористов в Сирии под прикрытием благотворительности.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #терроризм #фсб #чп

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