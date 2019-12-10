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Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

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11:18   10 Декабря 2019
Россия

Вице-спикер объяснил, почему Путин и Зеленский не обсуждали судьбу Крыма

Вице-спикер объяснил, почему Путин и Зеленский не обсуждали судьбу Крыма

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что все лидеры «нормандской четверки» осознавали бесперспективность обсуждения статуса Крыма. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает РИА Новости. 

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в ходе «нормандского саммита» в Париже не поднимался вопрос о судьбе полуострове. 

«Это логично. Тема Крыма де-факто снята с повестки. Все прекрасно понимают, что никаких дипломатических механизмов давления на Россию, которые бы привели к изменению политики в отношении крымского полуострова, не существует» — прокомментировал слова Мендель собеседник агентства.

По словам Бобкова, раньше кто-то мог тешить себя надеждами, что все изменится. Сегодня «все трезвые политики» осознают, что подобная риторика попросту бесперспективна. Именно поэтому вопрос крымского полуострова все реже поднимается в ключевых переговорах. 

Украинские власти осознают, что Крым воссоединился с Россией, однако пока не решаются официально это признать, уверен вице-спикер.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #политика #общество #нормандская четверка

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