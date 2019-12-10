Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы

Неизвестные вооруженные злоумышленники устроили стрельбу в больнице чешского города Острава, погибли несколько человек.

Об этом во вторник утром сообщают местные СМИ, приводя данные МВД Чехии.

«Четыре человека погибли, двое тяжело ранены после стрельбы в университетской больнице Остравы», - говорится в сообщении полиции.

При этом отмечается, что нападавшим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время на месте стрельбы работает спецназ. Подробности произошедшего уточняются.