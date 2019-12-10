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 Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

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Чешская полиция сообщила приметы стрелка, устроившего бойню в больнице

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 Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы

Несколько человек погибли в Чехии в результате стрельбы в больницы
11:05   10 Декабря 2019
Россия

Глава Черноморского района Крыма Глушко погибла в ДТП

Глава Черноморского района Крыма Глушко погибла в ДТП

Авария на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму унесла жизни четырех человек,  в том числе главы Черноморского района Людмилы Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский во вторник, 10 декабря.

По данным полиции, ДТП случилось около 8:50 на шестом километре трассы. Там столкнулись Kia и Ford.

«В нашей машине (администрации) погибло два человека и два во второй», — цитирует Михайловского РИА Новости.

В МВД по Крыму подтвердили аварию. На место столкновения выехали наряды ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Людмила Глушко стала главой администрации в июле 2016 года. В минувшем октябре ее переназначили на эту должность.

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Автор: Арсений Аскольский
#авария #крым

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