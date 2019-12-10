Новозеланские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Все восемь человек, которые числятся пропавшими без вести после извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, с большой долей вероятности погибли.

С таким заявлением во вторник выступил заместитель комиссара штаба гражданской обороны Новой Зеландии Джон Тимс, слова которого приводит агентство Reuters.

«Я уверен, что на острове не осталось выживших», - заявил Тимс.

Ранее он же говорил, что по факту гибели и ранения туристов во время извержения вулкана на Уайт-Айленде будет возбуждено уголовное дело и проведено тщательное расследование. Расследование, по словам Тимса, будет проводится параллельно с той проверкой, которую по факту трагедии проводит новозеландская Государственная служба охраны труда. Власти страны выясняют, каким образом туристы могли попасть на остров после того, как геологическая служба опубликовала предупреждение о возросшей активности вулкана. При этом председатель правления заповедника Пол Куинн поспешил сообщить, что показатели вулканической активности, хоть и были повышены, не были достаточно высокими, чтобы остров Уайт-Айленд был закрыт для туристов.

Говоря о поисковой операции, проводившейся на острове после извержения вулкана, Тимс заявил:

«Во время многочисленных полетов [над островом] не было замечено никаких признаков жизни, и все, кому удалось выжить, были эвакуированы вертолетами в первые часы после катастрофы».

Он подчеркнул, что с острова были эвакуированы 24 гражданина Австралии, девять американцев, пять жителей Новой Зеландии, четыре туриста из Германии, двое – из Великобритании, два китайца и один малайзиец.

По информации местной полиции, на момент извержения вулкана на острове и его окрестностях находились 47 человек, из которых один погиб, а 38 были госпитализированы в округе Вакатана, где четверо пострадавших позже скончались. Еще восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.