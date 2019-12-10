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 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

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 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
11:56   10 Декабря 2019
Весь мир

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Все восемь человек, которые числятся пропавшими без вести после извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, с большой долей вероятности погибли.

С таким заявлением во вторник выступил заместитель комиссара штаба гражданской обороны Новой Зеландии Джон Тимс, слова которого приводит агентство Reuters.

«Я уверен, что на острове не осталось выживших», - заявил Тимс.

Ранее он же говорил, что по факту гибели и ранения туристов во время извержения вулкана на Уайт-Айленде будет возбуждено уголовное дело и проведено тщательное расследование. Расследование, по словам Тимса, будет проводится параллельно с той проверкой, которую по факту трагедии проводит новозеландская Государственная служба охраны труда. Власти страны выясняют, каким образом туристы могли попасть на остров после того, как геологическая служба опубликовала предупреждение о возросшей активности вулкана. При этом председатель правления заповедника Пол Куинн поспешил сообщить, что показатели вулканической активности, хоть и были повышены, не были достаточно высокими, чтобы остров Уайт-Айленд был закрыт для туристов.

Новозеланские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Говоря о поисковой операции, проводившейся на острове после извержения вулкана, Тимс заявил:

«Во время многочисленных полетов [над островом] не было замечено никаких признаков жизни, и все, кому удалось выжить, были эвакуированы вертолетами в первые часы после катастрофы».

Он подчеркнул, что с острова были эвакуированы 24 гражданина Австралии, девять американцев, пять жителей Новой Зеландии, четыре туриста из Германии, двое – из Великобритании, два китайца и один малайзиец.

По информации местной полиции, на момент извержения вулкана на острове и его окрестностях находились 47 человек, из которых один погиб, а 38 были госпитализированы в округе Вакатана, где четверо пострадавших позже скончались. Еще восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Автор: Александр Люблинский
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