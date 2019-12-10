Вопрос допуска спортсменов из РФ с допинговым прошлым требует обсуждения, считает WADA

Вопрос допуска спортсменов из РФ с допинговым прошлым требует обсуждения, заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тейлора, допуск или недопуск спортсменов из России, которые имели допинговое прошлое, к Олимпиаде или чемпионатам мира, необходимо обсуждать дополнительно.

Ранее исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года спортсменов из России права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под российским триколором. Российским спортсменам предложили выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ. При этом такое право дадут не всем, а только тем, кто докажет свою непричастность к нарушению антидопингового кодекса.

Власти РФ назвали решение WADA политизированным и с выводами агентства не согласны, документ будут обжаловать.