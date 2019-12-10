Нет сомнений, что Анкара хочет взять сирийский Идлиб под контроль, однако террористы «Ан-Нусры»* (запрещена в России) мешают ей. Такое мнение выразил главред информационного-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин в беседе с «Федеральным агентством новостей».

«Контроль «Ан-Нусры»* и «Тахрир аш-Шам» сохраняется на большей площади Идлиба», — напомнил он.

Боевые действия, которые продолжаются в регионе, а также попытки террористических контратак демонстрируют, что влияние боевиков все еще остается достаточно сильным.

«Без применения силы навязать контроль своих структур Турция на текущий момент либо не может, либо не хочет… Так что говорить о том, что Турция может взять Идлиб по свой контроль пока преждевременно», — подытожил Рожин.

Напомним, что действия «правительства национального спасения», созданное в провинции «Джебхат ан-Нусрой»*, привели к сильнейшему гуманитарному кризису. К концу ноября управляемые «Ан-Нусрой»* боевики «Тахрир аш-Шама» распустили орган.

В то же время, Турция при помощи «умеренной оппозиции» вроде «Братьев-мусульман»* (запрещены в России) хотела взять Идлиб под свой контроль. Однако дружественные ей группировки оказались гораздо слабее джихадистов, а многие и вовсе перешли на сторону «Ан-Нусры»*, продолжая получать вооружение от Анкары.

Ситуация изменилась после вмешательства Сирийской арабской армии. Ряд экспертов считает, что в регионе будет властвовать протурецкое «временное правительство Сирии», одной из целей которого будет контролирование «зоны безопасности» вдоль границ Турции. Однако есть и противоположные мнения.

Ранее «Федеральное агентство новостей» выяснило, что располагающиеся на сирийской территории ячейки «Исламского государства»* (запрещено в России) активно сотрудничают с США. Об этом рассказывается в расследовании «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Более того, как следует из первой части проекта — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* —, террористы также делятся информацией с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым.

* «Джебхат ан-Нусра» («Ан-Нусра»), «Братья-мусульмане», «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещены на территории России.