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 Силовики предотвратили 50 преступлений террористической направленности в 2019 году

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Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

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10:52   10 Декабря 2019
Россия

Авиабилеты в России подорожают в 2020 году

Авиабилеты в России подорожают в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в России в 2020 году подорожает. С таким предупреждением выступили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным сервисов бронирования, билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются билеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

АЭВТ отмечает, что темпы роста доходов российских авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. Убытки за девять месяцев 2019 года при этом составили 9,7 миллиардов рублей.

С января по сентябрь текущего года значительно выросли траты на обслуживание в аэропортах — почти на 23%. Также дороже стало обязательное страхование (на 17,9%) и затраты на топливо (на 8,8%). 

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Автор: Арсений Аскольский

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