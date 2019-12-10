Стоимость авиаперелетов в России в 2020 году подорожает. С таким предупреждением выступили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным сервисов бронирования, билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Дороже всего продаются билеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

АЭВТ отмечает, что темпы роста доходов российских авиаперевозчиков в I–III кварталах 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. Убытки за девять месяцев 2019 года при этом составили 9,7 миллиардов рублей.

С января по сентябрь текущего года значительно выросли траты на обслуживание в аэропортах — почти на 23%. Также дороже стало обязательное страхование (на 17,9%) и затраты на топливо (на 8,8%).