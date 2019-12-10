ИГ* установило бы свои законы в мире, если бы не Россия — эксперт

Эксперт по Ближнему востоку Маис Курбанов в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ) в свое время угрожала безопасности всего мира, однако ее удалось остановить.

«Если бы не остановили террористов ИГ, они бы захватили Сирию, потом Ирак, Иорданию. Потом Ливия для них — очень хорошая почва. Потом у них в планах была еще Россия. Получается, что, если бы их не остановили, то они, согласно своим планам, могли бы захватить весь мир и установить свои законы», — заявил Курбанов.

Важнейшую роль в ослаблении группировки сыграла Россия, уверен собеседник агентства.

«Россия в этом деле очень активно участвовала. Можно гордиться тем, что мы — граждане Российской Федерации. Потому что ИГ* было опасно не только для Сирии, но и для всего человечества», — считает эксперт.

Кроме того, Курбанов подчеркнул, что, в отличие от РФ, западная сторона, несмотря на все ее заверения, в борьбе с ИГ* такой заинтересованности никогда не имела.

«Не напрямую, но Запад и Америка их поддерживали, будучи равнодушны к этим событиям», — добавил эксперт.

Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал серии о Сирии, в котором детально рассказывается о действиях РФ в борьбе с террористами. Журналисты представили уникальные свидетельства о том, как Россия боролась с ИГ* и другими боевиками в Сирии.

Ранее была опубликована часть материалов, в которой рассказывалось о поддержке и финансировании американцами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

Первой публикацией в серии стало расследование о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ*. Журналист использовал полученные от боевиков данные для создания своих фейковых расследований и сливал экстремистам сведения о российских военнослужащих. Спонсировал «расследования» Короткова беглый олигарх Михаил Ходорковский.