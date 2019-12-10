Асад отметил вклад России в восстановление баланса сил в Сирии

Политика России в отношении Сирии предельно ясна — она сводится к поддержке суверенитета и территориальной целостности республики, заявил сирийский президент Башар Асад в беседе с итальянскими Rainews24.

«Вмешательство США, Запада… имело негативные последствия для Сирии в отличие от той роли, которую сыграла Россия, восстановив баланс сил в конфликте», — отметил он.

Глава САР не стремится к встрече с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом, однако его работа — служить интересам страны. Что касается восстановления территорий, то работы сильно тормозят санкции США и Европейского союза.

«Сирийские бизнесмены по всему миру, и не только сирийские, готовы инвестировать средства в восстановление нашей экономики, однако им мешают сделать это введенные Западом санкции», — пояснил президент.

Не смотря на это, Сирия имеет источники финансирования, необходимые для послевоенной реконструкции. Асад уверен, что арабская республика выйдет из конфликта «еще более сильной». Кроме этого, страну ожидает «многообещающее будущее».

Сирийское агентство SANA отметило, что выход интервью Асада в Италии был задержан. Причины остаются неизвестными. Как считает Дамаск, Запад попросту не хочет, чтобы люди знали правду о том, что происходит в государстве в действительности. По данным телеканала Al Mayadeen, Twitter-аккаунт канцелярии президента Сирии заблокировали без объяснения причин после публикации в соцсетях видео с интервью Асада.