Все делегации прибыли в Нур-Султан для переговоров по Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил о при бытии всех делегаций, принимающих участие во встрече высокого уровня по Сирии в астанинском формате.

«Все делегации прибыли в столицу Казахстан, — сообщил представитель МИД принимающей стороны. — В ближайшее время начнутся двусторонние и трехсторонние консультации. Прорабатываются места проведения».

При этом Смадияров отметил, что делегацию Иордании возглавляет посол этой страны в Казахстане, а сирийскую делегацию возглавляет постоянный представитель Дамаска в при ООН Башар Джаафари. Делегация вооруженной сирийской оппозиции приехала на переговоры в составе 12 человек во главе с Ахмедом Тоумой, который с 2013 года руководит так называемым временным правительством, которое было сформировано Национальной коалицией оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

!4-я международная встреча высокого уровня по сирийскому урегулированию пройдет 10-11 декабря в столице Казахстана. Участие в ней примут делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также делегации сирийского правительства и сирийской вооруженной оппозиции. Также на встрече в астанинском формате в качестве наблюдателей присутствуют высокие представители Ирака, Иордании, Ливана и ООН.