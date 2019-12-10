ЕС недоволен соглашением Турции и террористов ПНС Ливии, но Грецию не поддержит — эксперт

Евросоюз недоволен соглашением Турции и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, но линия Брюсселя будет деликатной, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По словам эксперта, в ЕС не будут защищать интересы Греции от подписанного главой ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом соглашения.

Как считает Федоров, на официальном уровне ЕС возмутился действиями Турции в отношении морских пространств, но учитывая важность Анкары для политики Европы линия Брюсселя будет деликатной.

«Европейцы выберут Турцию из-за ее важности и того, что с этой страной у них и так напряжены отношения ввиду ситуации в Сирии и конфликта интересов в НАТО», — передает слова Сергея Федорова ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт уверен, что страны ЕС не будут злить Турцию, которая может надавить по многим другим направлениям, поэтому к этому вопросу Евросоюз будет относиться с осторожностью. Федоров говорит, что страны ЕС в очередной раз пренебрегут международным правом, так как им гораздо важнее отношения с Анкарой, чем торговые и экономические интересы Афин.

Заведующий кафедрой исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин отметил, что соглашение между Турцией и террористами ПНС Ливии направлено на передел морских границ и шельфовой добычи в Средиземном море. Эксперт говорит, что одним из главных вопросов является газодобыча на Кипре, так как Южный Кипр хочет делать это самостоятельно, а Северный Кипр пытается этому помешать. Причем Южный Кипр является официально признанной республикой, а вот Северный Кипр признала только Турция.

29 ноября «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали документ, в который входит пункт по разграничению морских границ и безопасности. Министерства иностранных дел Греции, Кипра и Египта резко осудили подписание меморандума и назвали поступок Анкары неприемлемой провокацией. Подписанный документ не имеет законной силы, так как его не ратифицировал единственный законный орган правительства Ливии — Палата представителей, находящаяся в Тобруке.

Террористы ПНС Ливии захватили северо-запад страны, а также столицу Триполи. Члены ПНС связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, которая подчиняется правительству в Тобруке, продолжила контртеррористическую операцию «Аль-Карама» в Триполи, чтобы очистить город от террористов ПНС и установить мир в Ливии.