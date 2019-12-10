О чем договорились в Париже лидеры Германии, России, Украины и Франции

Сегодня поздно ночью в Париже закончилась встреча глав стран-участниц «нормандского формата». Без сомнения, она стала мировой ТОП-темой номер один и это отнюдь не случайно. За пять лет Украина превратилась в главную проблему Европы, не решив которую, ведущим странам континента не распутать накопившегося клубка противоречий.

И они делают все, чтобы ее решить. Правда, дело то трудное, и, как показала последняя встреча, очень и очень не быстрое.

Накануне встречи

Важность будущей встречи понимали все. Германия и Франция уже давно прокляли тот день, когда согласились на американскую авантюру со вторым «майданом». По итогу они получили войну в Европе и Россию, которая вместо взаимовыгодного партнера в один момент превратилась в сильного, а потому и очень опасного соседа.

США именно этого и добивались, а потому все прошедшие пять лет они только и делали, что подливали масла в огонь и пытались превратить Донецкую войну в постоянно тлеющий конфликт, который сделает невозможным не только построение Большой Евразии, но даже не позволит выстроить между Европой и Россией нормальных взаимовыгодных отношений.

Россия за прошедшие годы, вопреки надеждам политических элит Запада, не отступила, а экономические санкции не сделали ее за это время слабее. Наоборот, Москва быстро начала процесс превращения экономики страны в самодостаточную структуру и начала готовить позиции для будущего контрнаступления. И это не может не пугать запутавшихся в собственных проблемах европейцев. Особенно на фоне резкого ухудшения отношений с новой американской администрацией Дональда Трампа. А потому сближение позиций ведущих стран ЕС и Москвы было неизбежным.

Владимиру Путину также не нужен конфликт на Украине. Он полон надежд «затащить» Европу в состав Большой Евразии, а потому готов договариваться по менее важным для себя вопросам. Но отступать он не намерен. В политике все взаимосвязано. Если страна имеет сильные позиции, она выставляет другим свои условия и крепко стоит на своих позициях. Именно такая сегодня ситуация у Москвы.

Сегодня не 2014 год. Киев так и не смог додавить Донбасс, а единого антироссийского западного фронта уже нет и в помине. Наоборот, все большее число европейских стран стараются заручиться добрым расположением России, чтобы та помогла им решить их собственные проблемы, которых за последнюю пятилетку стало намного больше. А отсюда и такой интерес к сегодняшней встрече и масса надежд на ее благополучный исход.

В Киеве также все эти годы происходили трансформации в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Элита страны понимает, что бесконечно противостоять России Украина не способна. Даже если ей при этом будут помогать и США, и Европа. А тем более, когда их помощь начнет ослабевать. И здесь очень важно успеть выйти из конфликта с наименьшими потерями. Именно эта цель и является для новой киевской власти определяющей.

Владимир Зеленский, рейтинг которого стремительно падает, прекрасно понимает, что только решением проблемы войны и мира на Донбассе он сможет удержать ситуацию и не станет к весне еще одним президентом с нулевым рейтингом.

Также ему крайне важно договориться с Москвой по энергетическим вопросам. Ведь иначе ему уже нынешней зимой придется объяснять населению, почему оно должно платить за газ и свет полуторакратную от нынешней цену. А если это случится, то весной-осенью в стране реально может запахнуть очередными перевыборами, которая нынешняя власть с треском проиграет.

Почему не получилось «прорыва»

Как мы выяснили выше, переговоры нужны всем, но не все стороны желают быстрого урегулирования конфликта. Киеву очень выгодно продвигаться, но не спешить в реализации процессов политического урегулирования в Донбассе. И он, как мы видим, делает все, чтобы растянуть его на значительный срок. А отсюда и мнимое непонимание сути «формулы Штайнмайера», уже компромисса со стороны Москвы в вопросе реализации Минских соглашений, и попытка показать невыполнимость даже этих смягченных для себя условий.

Украинские власти понимают, что в ноябре 2020 в США пройдут очередные президентские выборы и политика официального Вашингтона может существенно измениться и стать по отношению к России много более жесткой. И они хотят сдать к этому моменту как можно меньше своих позиций.

А отсюда и такие незначительные успехи встречи.

Итак, о чем смогли договориться лидеры четырех стран-участников «нормандского формата». Для начала, почему Владимир Путин может быть довольным встречей, вопреки, казалось бы, таким незначительным ее результатам. Проблематика Крыма вынесена за рамки обсуждения. Она отделена от проблематики Донбасса и эта позиция принята украинской стороной.

Также была достигнута договоренность по самому простому вопросу — обмену пленными по формуле «всех на всех». Здесь не могло быть никаких проблем, как в вопросе его принятия, так и в вопросе реализации. И очень может быть уже к Новому Году все те сотни человек, ожидающие обмена, окажутся на свободе.

Инициатива Москвы о разведении сторон на всем протяжении линии соприкосновения была принята частично. В следующие четыре месяца предполагается развести стороны еще в трех точках, а для более строгого контроля за процессами, происходящими на линии фронта со стороны ОБСЕ, предполагается расширения миссии, работа которой станет при этом круглосуточной.

Также Киев обязался принять-продлить закон о статусе Донбасса и сделать его не временным и требующим постоянной пролонгации, как сегодня, а постоянно действующим.

Это дорожная карта на следующие неполные четыре месяца, по итогу которых должна состояться новая встреча на высшем уровне, где и предполагается решать принципиально вопрос об амнистии, а также сроках и правилах проведения местных выборов в Донбассе. А это еще те проблемы с учетом настроя украинской делегации, и далеко не факт, что эти самые выборы состоятся в следующем 2020 году осенью, как о том уже было заявлено, как о желаемом самим официальным Киевом.

Мнение автора статьи может не совпадать с позицией редакции