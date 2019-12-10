Слуцкий отметил отсутствие глобального прорыва на переговорах «четверки» в Париже

Мирный процесс в Донбассе был разблокирован и перезапущен в ходе прошедших в Париже переговоров лидеров «нормандской четверки», однако глобального прорыва на саммите не произошло.

Об этом во вторник утром заявил глава Международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий, отметив также, что о результатах прошедшего в Париже саммита можно будет судить только по ходу дальнейшего урегулирования ситуации в Донбассе.

«Результаты парижского саммита в «нормандском формате» превзошли ожидания. Можно сказать, что переговоры, длившиеся в общей сложности более семи часов, разблокировали и перезапустили мирный процесс на Донбассе», — заявил Слуцкий.

Важным итогом саммита, по его словам, является подписание договоренностей об обмене пленными до конца текущего года по формуле «всех на всех», о прекращении огня и об имплементации «формулы Штайнмайера».

«Самое главное, на мой взгляд, подтверждение лидерами «нормандской четверки» приверженности минским соглашениям. Альтернативы «Минску-2» не должно быть, равно, как нельзя допустить его взлома в угоду украинским националистам», — подчеркнул глава комитета ГД.

Напомним, первая за три года встреча в «нормандском формате» прошла в Париже накануне, 9 декабря. Президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили мирное урегулирование военного конфликта на юго-востоке Украины.