Призы в конкурсе «Хорошие новости России» выросли вдвое

Денежные призы за победу в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» выросли в два раза, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Так, за первое место полагается до 30 тысяч рублей, а за второе и третье — до 20 и 10 тысяч соответственно. На данный момент в конкурсе объявлены десять номинантов. Их отобрали члены жюри, в составе которого: журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты Александр Малькевич, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, главред «Журналистской правды» Сергей Ушаков, обозреватель ФАН в Европе Владимир Тулин, публицист и эксперт ФАН Евгений Бень, колумнист ФАН Роман Носиков и обозреватель агентства Наталья Макеева.

Они выбирали среди материалов, которые были опубликованы в российских СМИ в период с 23 ноября по 5 декабря. Статьи посвящены отечественным героям и позитивным новостям.

«Многие наши коллеги считают чуть ли не неприличным писать об отечественных достижениях. Это, в их понимании, «не в тренде», не приносит посещаемости, потому что негатив лучше всего продается… ФАН решил повлиять на ситуацию, учредив в 2019 году конкурс для журналистов «Хорошие новости России»… Ведь это очень важно, что журналист написал именно о хорошем и добром, хотя мог пойти по легкому пути и написать, например, что где-то дорогу размыло», — подчеркнула Макеева, член конкурсного жюри.

Как напомнили в «Федеральном агентстве новостей», итоги конкурса подводятся дважды в месяц. Народное голосование в этот раз завершится 13 декабря в 18.30 по московскому времени. Ознакомиться с номинантами и отдать свой голос можно по этой ссылке.

Для участия в «Хороших новостях России» достаточно подать заявку на почту goodrussia@riafan.ru. В письме необходимо указать, что вы хотите стать участником конкурса актуальных публикаций.