Туман и морось ожидаются в Москве 10 декабря

Погода в столице во вторник, 10 декабря, будет сравни октябрьской. Об этом рассказал представитель центра «Фобос» Михаил Леус в комментарии РИА Новости.

Так, небо будет облачным, возможны небольшие осадки в виде мороси и дождя. Температура в центре Москвы будет в пределах трех-пяти градусов со знаком плюс, а в Подмосковье — от нуля до плюс пяти.

«Местами возможно образование очагов тумана», — добавил собеседник агентства.

Направление ветра юго-западное, а его скорость составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет ниже нормы — до 745 миллиметров ртутного столба.