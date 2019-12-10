Пропавший с радаров самолет ВВС Чили признали разбившимся

Самолет Hercules C130 Военно-воздушных сил Чили признали потерпевшим крушение, сообщили в пресс-службе ВСС республики 10 декабря.

Напомним, что воздушное судно пропало с радаров в 18.13 по местному времени, 00.13 по московскому. Лайнер с 38 людьми на борту направлялся на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Военные должны были осмотреть трубопровод, который поставляет на базу топливо.

«ВВС сообщает, что самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение… В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших», — указано в публикации.

Comunicado de Prensa N° 2 #FACh pic.twitter.com/aCJqLxENZT — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019

Чилийский лидер Себастьян Пиньера отправился на базу ВВС в столице, чтобы следить за ходом спасательной операции.

Gráfica que complementa Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Elcbaudk48 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019

Как сообщил генерал Эдуардо Москейра, к поискам также подключили три самолета. В ожидаемом районе падения работает один корабль, также ожидается взлет двух истребителей F16.