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8:15   10 Декабря 2019
Весь мир

Пропавший с радаров самолет ВВС Чили признали разбившимся

Пропавший с радаров самолет ВВС Чили признали разбившимся

Самолет Hercules C130 Военно-воздушных сил Чили признали потерпевшим крушение, сообщили в пресс-службе ВСС республики 10 декабря.

Напомним, что воздушное судно пропало с радаров в 18.13 по местному времени, 00.13 по московскому. Лайнер с 38 людьми на борту направлялся на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Военные должны были осмотреть трубопровод, который поставляет на базу топливо. 

«ВВС сообщает, что самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение… В зоне, где был потерян контакт с самолетом, продолжается поисковая операция с целью спасения возможных выживших», — указано в публикации.

Чилийский лидер Себастьян Пиньера отправился на базу ВВС в столице, чтобы следить за ходом спасательной операции.

Как сообщил генерал Эдуардо Москейра, к поискам также подключили три самолета. В ожидаемом районе падения работает один корабль, также ожидается взлет двух истребителей F16.

«С нами связался Уругвай и заявил, что предоставит нам все возможности воздушной поддержки, которую мы рассчитываем получить, рано утром», — добавил военный. 

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Автор: Анна Манц
#самолет #крушение #ввс #чили

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