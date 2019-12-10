Конгресс США обяжет Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию РФ и КНР

Согласованный Конгрессом США оборонный бюджет на 2020 год обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая. Об этом говорится в опубликованном документе.

Ранее сообщалось, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В случае его одобрения голосованием, документ поступит на подпись американскому президенту.

Стратегия национальной обороны признает, что США находятся в эпохе конкуренции мировых держав с Россией и Китаем. Подчеркивается, что из-за того, что конкуренты Вашингтона стремятся подорвать мировой порядок и получить влияет, закон о национальной обороне на 2020 год включает в себя меры, которые направлены на поддержание конкурентоспособности США в военной сфере и поддержку в этом союзников и партнеров.

Так, в конгрессе заявили о новых требованиях к отчетности для главы Пентагона. Они предполагают предоставление отчетов по «сдерживанию и поражению стратегических конкурентов». Также Минобороны США должно будет сообщать о мерах по повышению издержек для РФ и КНР.