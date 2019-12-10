Оборонный бюджет США на 2020 год включает санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на следующий год введение санкций против проектов газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток - 2».

Ранее сообщалось, что комитеты по вооруженным делам сената и палаты представителей согласовали оборонный бюджет США на 2020 год. Для вступления документа в силу, он должен быть подписан американским президентом.

Документ предполагает «защиту европейской энергетической безопасности» через введение санкций, связанных с российскими трубопроводами.

Также бюджет обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию РФ и КНР, а также сообщать о мерах «повышения издержек» для этих стран.

Оборонный бюджет на 2020 год также запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения турецкой стороны российских зенитных комплексов С-400.

Строительство «Северного потока-2» критикуют США, которые активно продвигают в Европе американский сжиженный природный газ.