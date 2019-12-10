ЛНР призывает к активизации работы в Минске после «нормандского саммита» в Париже

Ряд согласованных на встрече глав государств «нормандского формата» позиций требуют активизации работы переговорщиков в Минске. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, стороны согласовали ряд позиций, которые требуют активизации работы в минском формате в ближайшее время.

В частности, речь идет о вопросах обмена удерживаемыми лицами, новые переходов на линии соприкосновения сторон, согласования новых участков разведения сил, а также детальной проработки изменений в закон об особом статусе Донбасса.

Накануне в Париже прошла встреча лидеров стран «нормандского формата» - Франции, Германии, Украины и России.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не был введен в работу. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца текущего года.