Помпео рассказал, как примет Лаврова на фоне импичмента Трампа

Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне на фоне слушаний по импичменту президента США.

Помпео в интервью One America News Network заявил, что дата визита Лаврова, которая совпадала с процессом в Конгрессе США, не была выбрана специально.

Он отметил, что в Госдепе не могут допустить, чтобы «паясничанье, которое происходит на Капитолийском холме», повлияло на ведение дипломатических дел. Госсекретарь отметил, что данная деятельность не должна отвлечь ведомство от работы.

Лавров прибудет в Вашингтон во вторник. Министр проведет переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а также, по предварительным данным, с президентом США Дональдом Трампом. Визит проходит на фоне слушаний по импичменту Трампа в Конгрессе США. О времени визита не сообщается.