Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

 Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Транспортный самолет чилийских ВВС пропал с радаров на пути в Антарктику

Транспортный самолет чилийских ВВС пропал с радаров на пути в Антарктику

 ЛНР призывает к активизации работы в Минске после «нормандского саммита» в Париже

ЛНР призывает к активизации работы в Минске после «нормандского саммита» в Париже
Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

 Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Транспортный самолет чилийских ВВС пропал с радаров на пути в Антарктику

Транспортный самолет чилийских ВВС пропал с радаров на пути в Антарктику

 ЛНР призывает к активизации работы в Минске после «нормандского саммита» в Париже

ЛНР призывает к активизации работы в Минске после «нормандского саммита» в Париже
5:52   10 Декабря 2019
Весь мир

Помпео рассказал, как примет Лаврова на фоне импичмента Трампа

Помпео рассказал, как примет Лаврова на фоне импичмента Трампа

Американский госсекретарь Майк Помпео прокомментировал визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне на фоне слушаний по импичменту президента США.

Помпео в интервью One America News Network заявил, что дата визита Лаврова, которая совпадала с процессом в Конгрессе США, не была выбрана специально.

Он отметил, что в Госдепе не могут допустить, чтобы «паясничанье, которое происходит на Капитолийском холме», повлияло на ведение дипломатических дел. Госсекретарь отметил, что данная деятельность не должна отвлечь ведомство от работы.

Лавров прибудет в Вашингтон во вторник. Министр проведет переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а также, по предварительным данным, с президентом США Дональдом Трампом. Визит проходит на фоне слушаний по импичменту Трампа в Конгрессе США. О времени визита не сообщается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#импичмент #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...