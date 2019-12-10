Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

 Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

 Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»

Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»
Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

 Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

 Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»

Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»
5:10   10 Декабря 2019
Весь мир

Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил журналистов из РФ лично приехать на Украину. Об этом он заявил по итогам встречи в «нормандском» формате в Париже.

По его словам, многие украинцы вынуждены покинуть дома в Донбассе переехать в другую часть страны. Он отметил, что находится в диалоге с переселенцами, среди которых много его коллег и друзей.

Зеленский отметил, что журналисты могут приехать на Украину, где он лично им покажет реальную ситуацию. Он отметил, что российские СМИ якобы освещают ситуацию на Украине иначе. В качестве примера он привел российского телеведущего Владимира Соловьева.

Президент отметил, что российские журналисты могут приехать и через свои ощущения понять, что происходит на Украине.

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан увел украинского президента от журналистов, прервав его пресс-подход.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#нормандский формат #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...