Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил журналистов из РФ лично приехать на Украину. Об этом он заявил по итогам встречи в «нормандском» формате в Париже.

По его словам, многие украинцы вынуждены покинуть дома в Донбассе переехать в другую часть страны. Он отметил, что находится в диалоге с переселенцами, среди которых много его коллег и друзей.

Зеленский отметил, что журналисты могут приехать на Украину, где он лично им покажет реальную ситуацию. Он отметил, что российские СМИ якобы освещают ситуацию на Украине иначе. В качестве примера он привел российского телеведущего Владимира Соловьева.

Президент отметил, что российские журналисты могут приехать и через свои ощущения понять, что происходит на Украине.

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан увел украинского президента от журналистов, прервав его пресс-подход.