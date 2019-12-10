Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

Всероссийская общественная организация «Гражданский патруль» направила в Московскую межрайонную коллегию адвокатов требование лишить защитника Егора Жукова статуса адвоката за финансирование украинских карательных батальонов.

Глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов в интервью ФАН заявил, что считает действия Новикова не соответствующими высокого статуса адвоката, поэтому ему стоит подумать о смене профессии - например, он может перебраться в Киев и стать волонтером АТО, посвятив себя борьбе с Россией.

Антонов отметил, что размещенный Новиковым пост в соцсетях может быть расценен как призыв к насильственным действиям по отношению к представителям власти.

В воскресенье адвокат условно осужденного на три года Егора Жукова Илья Новиков на своей странице в Facebook написал, что намерен потратить свой символический гонорар в размере рубля и еще 99999 рублей от себя на поддержку украинской армии, поскольку 6 декабря как раз у ВСУ был профессиональный праздник. Подобные заявления не похожи на соблюдения Кодекса профессиональной этики, в соответствии с которым адвокат обязан избегать действий или бездействия, направленных на подрыв доверия к нему лично или адвокатуре.