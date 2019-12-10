Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»

Украинский президент Владимир Зеленский оценил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

На брифинге по итогам «нормандского» саммита он заявил, что сегодня на встрече с Путиным были «какие-то уступки». Зеленский отметил, что почувствовал это.

«Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить», - отметил он.

Зеленский подытожил, что на данный момент можно говорить о том, что у них «ничья».

Ранее стало известно, что участники акции около офиса президента Украины заявили, что Зеленский на встрече «не пересек красные линии». Отмечается, что по этой причине активисты будут до утра будут разбирать палаточный городок. При этом в сообщении манифестантов подчеркивается, что акции протеста будут продолжаться под зданием Верховной рады Украины.