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Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»
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Адвокат Илья Новиков может лишится статуса из-за неэтичных заявлений

 Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

 Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»

Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»
4:12   10 Декабря 2019
Весь мир

Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»

Зеленский оценил переговоры с Путиным в рамках «нормандского формата»

Украинский президент Владимир Зеленский оценил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

На брифинге по итогам «нормандского» саммита он заявил, что сегодня на встрече с Путиным были «какие-то уступки». Зеленский отметил, что почувствовал это.

«Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить», - отметил он.

Зеленский подытожил, что на данный момент можно говорить о том, что у них «ничья».

Ранее стало известно, что участники акции около офиса президента Украины заявили, что Зеленский на встрече «не пересек красные линии». Отмечается, что по этой причине активисты будут до утра будут разбирать палаточный городок. При этом в сообщении манифестантов подчеркивается, что акции протеста будут продолжаться под зданием Верховной рады Украины.

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Автор: Олег Королев
#нормандский формат #зеленский

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