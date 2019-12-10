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Газ для Украины может быть дешевле, заявил Путин

Газ для Украины может быть дешевле, заявил Путин

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3:51   10 Декабря 2019
Весь мир

Газ для Украины может быть дешевле, заявил Путин

Газ для Украины может быть дешевле, заявил Путин

Газ для Украины может стать дешевле на 25 процентов, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки».

Путин на один из вопросов журналистов начал отвечать цитатой из стихотворения: «А у нас в квартире газ, а у вас?». Он отметил, что он есть и у Украины, и в будущем может быть гораздо дешевле, если стороны договорятся о совместной частной работе.

По словам российского лидера, российский газ может быть на 25 процентов дешевле, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего - промышленный, поскольку стоимость газа для бытового потребителя дотируется, из-за чего российская сторона не может высчитывать цену.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из РФ в ЕС через Украину после 1 января 2020 года.

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Автор: Олег Королев
#путин #украина #газ

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