Газ для Украины может быть дешевле, заявил Путин

Газ для Украины может стать дешевле на 25 процентов, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки».

Путин на один из вопросов журналистов начал отвечать цитатой из стихотворения: «А у нас в квартире газ, а у вас?». Он отметил, что он есть и у Украины, и в будущем может быть гораздо дешевле, если стороны договорятся о совместной частной работе.

По словам российского лидера, российский газ может быть на 25 процентов дешевле, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего - промышленный, поскольку стоимость газа для бытового потребителя дотируется, из-за чего российская сторона не может высчитывать цену.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из РФ в ЕС через Украину после 1 января 2020 года.