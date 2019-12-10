Путин потребовал равноправия для русскоязычных жителей Украины

Москва хочет, чтобы русскоязычное население на всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

После встречи лидеров стран «нормандской четверки» Путин заявил, что российская сторона хочет, чтобы русскоязычное население не только в Донбассе, но и во всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Он также напомнил, что русскоязычными на Украине считают себя 38 процентов граждан страны.

Путин отметил, что со следующего города русские школы переводятся на украинский язык, тогда как венгерские, польские, румынские - с 2023 года. Российский лидер подчеркнул, что это создает впечатление, будто на Украине венгров больше, чем русскоговорящих.

«Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем», — заявил он.

Российский лидер выразило надежду, что ситуация с русским языком на Украине будет в будущем в центре внимания.