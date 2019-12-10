Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Убитый в столице Германии гражданин Грузии - один из организаторов взрывов в московском метро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Она отметила, что в распоряжении прокуратуры Германии нет необходимой информации, есть только лишь подозрения.

Путин отметил, что речь идет об убийстве не просто гражданина Грузии, а человека, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он подчеркнул, что данный человек не является грузином по национальности.

«Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что только в одной из акций гражданин Грузии убил 98 человек. Также он был одним из участников из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент РФ.

Российский лидер отметил, что не знает, что произошло с боевиком в Берлине.

«Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — подытожил он.

В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит Берлина. Прокуратура Берлина сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.