Зеленский требует контроль над границей с РФ до выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе.

Зеленский на брифинге по результатам встречи в «нормандском» формате в Париже заявил, что он и президент России Владимир Путин имеют разный взгляд на передачу контроля над границей.

По его словам, Путин настаивает на том, что экс-президент Петр Порошенко в Минске подписывал соглашение, согласно которому передача контроля над границей должна осуществиться после выборов в Донбассе. Зеленский отметил, что поднимает вопрос о том, что передача границы была до проведения местных выборов.

Также он заявил, что вопрос выборов будет обсуждаться на уровне трехсторонней контактной группы. Зеленский выразил надежду, что через четыре месяца будут представлены какие-либо варианты.