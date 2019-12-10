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2:39   10 Декабря 2019
Весь мир

Решение WADA по России необходимо проанализировать, заявил Путин

Решение WADA по России необходимо проанализировать, заявил Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости проанализировать решение исполнительного комитета WADA по российским спортсменам. Об этом он сообщил после встречи в «нормандском формате» в Париже.

По словам Путина, решение о том, будет ли Россия оспаривать заключение WADA, станет известно после анализа этого заключения.

Он отметил, что если претензий к Олимпийскому комитету России не будет, то РФ должна будет выступать под своим флагом согласно Олимпийской Хартии. В противном случае Москва имеет все права подать в суд, заявил он.

В понедельник исполком WADA принял решение об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четырехлетний период. WADA приняло решение допустить только «чистых» спортсменов на ближайшие Игры и чемпионаты, которые должны будут выступать без флага.

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Автор: Олег Королев
#допинг #wada #росссия

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