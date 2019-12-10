Транспортный самолет чилийских ВВС пропал с радаров на пути в Антарктику

Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту пропал с радаров на пути на базу в Антарктике. Об этом сообщают ВВС Чили.

Самолет C-130 Hercules вылетел с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас, находящемся на самой южной точке страны, на авиабазу в Антарктике. Вылет состоялся в понедельник в 16.55 по местному времени (22.55 мск).

На борту воздушного судна находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. C-130 перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из антарктических баз.

C-130 Hercules - военно-транспортный самолет средней и большой дальности, произведенный в США. В американской авиации, а также странах НАТО и ряда других государств используется как основной. В 2014 году он стал самым распространенным военно-транспортным самолетом.

На вооружении чилийских ВВС находится семь самолетов данного типа.