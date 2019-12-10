Формула Штайнмайера должна быть интегрирована в законодательство Украины

«Формулу Штайнмайера» нужно интегрировать в украинское законодательство. Об этом сообщается в итоговом коммюнике встречи лидеров стран-членов «нормандского формата».

Отмечается, что главы государств считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины в соответствии с вариантом, который согласован в рамках Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата».

Также в совместном заявлении стороны призывают трехстороннюю контактную группу облегчить освобождение и обмен удерживаемых в рамках конфликта на основе принципа «всех на всех» с учетом того, что международным организациям будет предоставлен «полный и безусловный доступ» ко всем удерживаемым лицам.

Также в коммюнике говорится, что лидеры «нормандской четверки» будут поддерживать в течение 30 дней о новых пунктах пересечения вдоль линии соприкосновения в Донбассе.