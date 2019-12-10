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Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский
Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

 Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский
2:16   10 Декабря 2019
Весь мир

Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже на «нормандском саммите». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский на совместной пресс-конференции глав государств по итогам «нормандского саммита» заявил, что у Киева есть надежда на то, что все стороны будут придерживаться договоренностей.

По его словам, у сторон есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Президент Украины подчеркнул, что Киев со стороны стороны готов к выполнению договоренностей, однако это - «дорога с двусторонним движением».

Зеленский заявил, что не знает, как контролировать соблюдение полного перемирия, поскольку стороны уже неоднократно договаривались о прекращении огня в течение последних лет, и оно неоднократно срывалось. По его словам, на встрече лидеры проговорили, что «все будем относиться к этому серьезно».

Также он отметил, что проведение местных выборов в Донбассе возможно только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ.

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #нормандский формат #зеленский

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