Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже на «нормандском саммите». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский на совместной пресс-конференции глав государств по итогам «нормандского саммита» заявил, что у Киева есть надежда на то, что все стороны будут придерживаться договоренностей.

По его словам, у сторон есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Президент Украины подчеркнул, что Киев со стороны стороны готов к выполнению договоренностей, однако это - «дорога с двусторонним движением».

Зеленский заявил, что не знает, как контролировать соблюдение полного перемирия, поскольку стороны уже неоднократно договаривались о прекращении огня в течение последних лет, и оно неоднократно срывалось. По его словам, на встрече лидеры проговорили, что «все будем относиться к этому серьезно».

Также он отметил, что проведение местных выборов в Донбассе возможно только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ.