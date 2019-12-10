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Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

 Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский
1:57   10 Декабря 2019
Весь мир

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, заявил Путин

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, заявил Путин

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже.

Путин подчеркнул, что особый статус Донбассе должен быть закреплен в конституции Украины. По его словам, нужно продлить срок договора об особом статусе отдельных регионов Украины.

Также он подчеркнул, что Киеву не нужно затягивать с законодательным запретом преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке Украины.

Российский лидер отметил, что российская сторона рассчитывает, что разведение сил по обе стороны разграничительной линии в Донбассе будет поэтапно продолжаться.

Президент РФ также полезность работы «нормандского саммита». В коммюнике по итогам встречи подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения Минских соглашений, отметил он.

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Автор: Олег Королев
#путин #донбасс #украина #нормандский формат

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