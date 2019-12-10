Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, заявил Путин

Особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской конституции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже.

Путин подчеркнул, что особый статус Донбассе должен быть закреплен в конституции Украины. По его словам, нужно продлить срок договора об особом статусе отдельных регионов Украины.

Также он подчеркнул, что Киеву не нужно затягивать с законодательным запретом преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке Украины.

Российский лидер отметил, что российская сторона рассчитывает, что разведение сил по обе стороны разграничительной линии в Донбассе будет поэтапно продолжаться.

Президент РФ также полезность работы «нормандского саммита». В коммюнике по итогам встречи подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения Минских соглашений, отметил он.