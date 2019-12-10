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Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

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Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский
1:52   10 Декабря 2019
Весь мир

Лидеры «Нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже

Лидеры «Нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже

Главы государств «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.

Всего совместное заявление содержит три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».

В принятомдокументе говорится, что Минские соглашения по-прежнему являются основой функционирования «нормандского» формата. Подчеркивается, что страны-участники привержены их полной имплементации.

Отмечается, что «Международный комитет Красного Креста» и другие международные организации получат полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе.

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры, которые продолжались последние два часа за ужином. Всего они продлились около 5,5 часов, включая полуторачасовой перерыв на общение президентов РФ и Украины.

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #нормандский формат

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