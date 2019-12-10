Лидеры «Нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже

Главы государств «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.

Всего совместное заявление содержит три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».

В принятомдокументе говорится, что Минские соглашения по-прежнему являются основой функционирования «нормандского» формата. Подчеркивается, что страны-участники привержены их полной имплементации.

Отмечается, что «Международный комитет Красного Креста» и другие международные организации получат полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе.

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры, которые продолжались последние два часа за ужином. Всего они продлились около 5,5 часов, включая полуторачасовой перерыв на общение президентов РФ и Украины.