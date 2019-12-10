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Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

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1:44   10 Декабря 2019
Весь мир

Жители сирийской провинции Даръа получили гумпомощь от фонда имени Кадырова

Жители сирийской провинции Даръа получили гумпомощь от фонда имени Кадырова

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Даръа. Об этом сообщает ФАН.

Безопасность во время уманитарной акции обеспечивала военная полиция России, отряды которой постоянно находятся в провинции. Жители городка а Шейх-Мискин получили продовольственные наборы и школьные наборы, собранные при участии фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.

Вместе с раздачей гуманитарной помощи в российские военные врачи оборудовали в населенном пункте полевой госпиталь и открыли прием для нуждающихся. В ходе акции российские военные подарили ветерану Сирийской арабской армии инвалидную коляску - он пострадал в ходе боевых действий против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Напомним, с начала процесса урегулирования в Сирии российские военные провели более 2,2 тысяч гуманитарных акций, раздав почти 3,8 тысяч тонн продовольствия и других гуманитарных акций. География гуманитарных акций постепенно расширяется - так, с начала операции сирийской армии на северо-востоке страны первая российская гумпомощь была доставлена в провинции Хасака и Ракка.

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Автор: Олег Королев
#сирия #гуманитарная помощь

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