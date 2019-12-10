Эрдоган заявил о готовности направить в Ливию турецкие войска для поддержки террористов ПНС

Турция готова направить свои войска в Ливию в случае соответствующего запроса со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое поддерживает террористов. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, если так называемое ПНС Ливии этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Он отметил, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешения по данному вопросу.

Эрдоган заявил, что Турция Турция готова оказать так называемого ПНС Ливии любую поддержку.

Данное заявление выглядит нелепо в свете того, что Анкара неоднократно была уличена в поставках оружия, техники и сирийских джихадистов на помощь террористам ПНС Ливии.

Так называемое ПНС, поддерживая террористов, незаконно удерживает ряд ливийских территорий, включая столицу - Триполи. ПНС полностью контролируется странами Запада, а также напрямую связано с террористическими группировками, такими как ИГ и Аль-Каида (терррористические организации, запрезены российским судом).