Эрдоган планирует обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на тему ситуации в Ливии. Заявление было сделано 9 декабря, на фоне сообщений о поставках Анкарой оружия и техники террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Эрдоган заявил, что встреча с Путиным пройдет 8 января в Стамбуле, где состоится церемония запуска «Турецкого потока». По его словам, до начала встречи необходимо провести телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии, а также ситуацию с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Также он выразил надежду, что российский лидер изменит свою точку зрения на Хафтра. По его мнению, в противном случае Ливия рискуает стать «второй Сирией».

Так называемое е Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, имеющее связи с международными террористическими группировками, также поддерживается Турцией. Анкара незаконно поставляет боевикам из Триполи боеприпасы, вооружение и подкрепление в виде сирийских джихадистов. Подтверждения данного факта неоднократно публиковались СМИ. Кроме того, об этом сообщались представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и Временного правительства в Тобруке.

ЛНА под омандованием Халифы Хафтара проводит с 2014 года контртеррористическую операцию «Аль-Карама», которая нацелена на освобождение ряда населенных пунктов на северо-западе страны от террористов. В апреле текущего года начался новый этап - совобождение Триполи от боевиков ПНС Ливии и подконтрольных ему террористических формирований.