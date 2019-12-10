Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

 Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский
Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

Минские соглашения нельзя переписывать, заявил Путин

 Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский

Украина готова к выполнению парижских договоренностей, заявил Зеленский
1:08   10 Декабря 2019
Весь мир

Европе необходим диалог с Россией, заявил посол Франции в США

Европе необходим диалог с Россией, заявил посол Франции в США

Европейские страны должны вести диалог с Россией ради обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен на фоне встречи в «нормандском формате» в Париже.

По его словам, с точки зрения стабильности и безопасности в будущем в Европе, европейские страны должны говорить с Россией. Французский дипломат отметил, что это происходит прямо сейчас на встрече в «нормандском формате».

Он отметил, что вести диалог между сторонами нелегко, но это будет сделано.

Этьен подчеркнул, что Европе нужна прозрачность в вопросах безопасности и  ее гарантий после событий на Украине. При этом он отметил, что это не мешает сторонам вести диалог.

Также он заявил, что Россией нужно работать в вопросах, касающихся Ближнего востока, Ирана, нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#европа #нормандский формат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...