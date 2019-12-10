Европе необходим диалог с Россией, заявил посол Франции в США

Европейские страны должны вести диалог с Россией ради обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил посол Франции в США Филипп Этьен на фоне встречи в «нормандском формате» в Париже.

По его словам, с точки зрения стабильности и безопасности в будущем в Европе, европейские страны должны говорить с Россией. Французский дипломат отметил, что это происходит прямо сейчас на встрече в «нормандском формате».

Он отметил, что вести диалог между сторонами нелегко, но это будет сделано.

Этьен подчеркнул, что Европе нужна прозрачность в вопросах безопасности и ее гарантий после событий на Украине. При этом он отметил, что это не мешает сторонам вести диалог.

Также он заявил, что Россией нужно работать в вопросах, касающихся Ближнего востока, Ирана, нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями.