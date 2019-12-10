«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными

Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, стороны провели конструктивный разговор, в ходе которого Киев изложил свои позиции, включая вопросы газа. По его словам, Россия и Украина договорились «продолжать договариваться».

Позже глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская и российская сторона на переговорах в Париже по газу не достигли каких-либо договоренностей.

Коболев выразил надежду, что Россия не «повторит трюк» 2006 и 2009 года, когда был создан «искусственный газовый кризис». По его словам, для подписания нового газового контракта на Украине все готово. Так, по его словам, Киевом уже создан «новый независимый оператор по европейским правилам», который готов начать работу с 1 января.