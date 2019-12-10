Глава МВД Украины Аваков заявил о «хорошей атмосфере» на встрече в Париже

Встреча в «нормандском формате» в Париже проходит в хорошей атмосфере. Об этом сообщил журналистам министру внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на встрече наблюдается «хорошая атмосфера» - Зеленский держит позицию «очень жестко и правильно», ведет себя уверенно. Аваков отметил, что «зрады» («предательства» - ред.) нет, все идет с государственной позиции «очень правильно».

При этом глава МВД Украины не стал отвечать на любые вопросы, которые касаются договоренностей по линии разграничения в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли «очень успешно», украинская позиция была представлена «очень сильно». При этом она отметила, что вопрос Крыма на встрече не поднимался.

Ранее стало известно, что Встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского тет-а-тет продлилась 15 минут.