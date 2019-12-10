Переговоры в Париже прошли успешно для Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского

Переговоры «нормандской четверки» в Париже прошли успешно, скоро будет представлено совместное заявление. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что несмотря на какие-либо сообщения СМИ и «слитую» информацию, переговоры действительно прошли «очень успешно». Менедль подчеркнула, что украинская позиция была представлена «очень сильно».

Также пресс-секретарь Зеленсокго заявила, что вопрос Крыма не обсуждался в ходе встречи. Она отметила, что пока обсуждение данного вопроса не планируется.

Саммит «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина и Россия») проходит в Париже. Формат существует с июня 2014 года, его целью является урегулирование конфлика в Донбассе. В ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры впервые обсудили ситуацию на Украине. С того момента состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов глав МИД.