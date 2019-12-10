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 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Глава МВД Украины Аваков заявил о «хорошей атмосфере» на встрече в Париже

Глава МВД Украины Аваков заявил о «хорошей атмосфере» на встрече в Париже

 Переговоры в Париже прошли успешно для Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского

Переговоры в Париже прошли успешно для Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского
0:32   10 Декабря 2019
Весь мир

Встреча Путина и Зеленского продолжалась 15 минут

Встреча Путина и Зеленского продолжалась 15 минут

Продолжительность двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского тет-а-тет составила 15 минут. Об этом сообщает источник РИА «Новости» в Елисейском дворце.

После завершения четырехсторонней встречи, главы государств в сопровождении делегации ушли на переговоры, и через час 20 минут они вышли вышли и отправились обедать.

Источник агентства отмечает, что встреча Путина и Зеленского закончилась 15-минутным разговором тет-а-тет.

Переговоры лидеров двух стран прошли после саммита в «нормандском формате». Мировые СМИ наибольшее внимание обратили на встречу Зееленского и Путина. Ранее президенты ни разу не встречались, только лишь общались по телефону.

Ранее Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой.  Пресс-секретарь президента Украины также заявила, что переговоры прошли «очень успешно».

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Автор: Олег Королев
#путин #украина #зеленский

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