Встреча Путина и Зеленского продолжалась 15 минут

Продолжительность двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского тет-а-тет составила 15 минут. Об этом сообщает источник РИА «Новости» в Елисейском дворце.

После завершения четырехсторонней встречи, главы государств в сопровождении делегации ушли на переговоры, и через час 20 минут они вышли вышли и отправились обедать.

Источник агентства отмечает, что встреча Путина и Зеленского закончилась 15-минутным разговором тет-а-тет.

Переговоры лидеров двух стран прошли после саммита в «нормандском формате». Мировые СМИ наибольшее внимание обратили на встречу Зееленского и Путина. Ранее президенты ни разу не встречались, только лишь общались по телефону.

Ранее Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой. Пресс-секретарь президента Украины также заявила, что переговоры прошли «очень успешно».