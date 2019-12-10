Эрдоган оценил ситуацию с курдскими боевиками на севере Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии. Об этом он рассказал в эфире эфире телеканала TRT.

По его словам, ситуация на севере Сирии улучшается, но не такими темпами, как хотела бы Анкара. Эрдоган заявил, сейчас необходимо вычистить террористов из региона, о чем Турция заявляла и России, и США.

Турецкий президент заявил, что ни Россия, ни США не смогли вычистить север Сирии от боевиков, из-за чего Турция стала «решать этот вопрос сама».

Он напомнил, что Анкара планирует разместить в регионе один миллион беженцев из Сирии. Эрдоган заявил, что план подразумевает строительство школ, больниц, домов.

По словам турецкого лидера, предложенный Анкарой проект «все понравился», однако «дальше дело не идет». Несмотря на это, Турция хочет в качестве примера обустроить сирийский Рас-эль-Айн.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», целью которой являлась зачистка региона от террористов ИГ и курдских боевиков. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов «Исламского государства»,

Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи подписали совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Турции. С 23 октября на асирийскую сторону границы были введены сирийские пограничники и российская военная полиция для вывода курдских боевиков. Впоследствии турецкие, российские и сирийские войска стали проводить совместное патрулирование зоны.