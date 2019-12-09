Путин заявил, что остался доволен встречей с Зеленским

Президент России Владимир Путин по окончании двусторонних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил журналистам, что доволен встречей.

Об этом Владимир Путин коротко заявил журналистам, проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским.

«Хорошо, доволен», — ответил президент России на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры с украинским коллегой.

В настоящее время, как отмечается, лидеры «нормандской четверки» президенты России, Украины и Франции, а также канцлер ФРГ продолжают начатое ранее общение за рабочим ужином.

9 декабря в Елисейском дворце в Париже проходит саммит в «нормандском формате», на котором Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсуждают вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.