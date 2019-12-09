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Два человека в Москве погибли под колесами электричек

Два человека в Москве погибли под колесами электричек

 Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт Внуково не будет принимать электронные посадочные талоны
Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

 Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР

Украинские силовики после начали встречи в Париже открыли огонь в ЛНР
Глава МВД Украины Аваков заявил о «хорошей атмосфере» на встрече в Париже

Глава МВД Украины Аваков заявил о «хорошей атмосфере» на встрече в Париже

 Переговоры в Париже прошли успешно для Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского

Переговоры в Париже прошли успешно для Украины, заявила пресс-секретарь Зеленского
23:40   9 Декабря 2019
Весь мир

Путин заявил, что остался доволен встречей с Зеленским

Путин заявил, что остался доволен встречей с Зеленским

Президент России Владимир Путин по окончании двусторонних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил журналистам, что доволен встречей.

Об этом Владимир Путин коротко заявил журналистам, проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским.

«Хорошо, доволен», — ответил президент России на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры с украинским коллегой.

В настоящее время, как отмечается, лидеры «нормандской четверки» президенты России, Украины и Франции, а также канцлер ФРГ продолжают начатое ранее общение за рабочим ужином.

9 декабря в Елисейском дворце в Париже проходит саммит в «нормандском формате», на котором Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсуждают вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Путин заявил, что остался доволен встречей с Зеленским

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Автор: Александр Люблинский
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