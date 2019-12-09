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Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

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23:23   9 Декабря 2019
Весь мир

Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

Министры обороны России и Турции обсудили обстановку на севере Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел в понедельник вечером телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив с ним ситуацию в северных районах Сирии.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба турецкого оборонного ведомства.

«В ходе телефонных переговоров Акар и Шойгу обсудили последние события в зоне проведения [турецкими военными] операции «Источник мира» в рамках сочинского меморандума, ситуацию в Идлибе и другие вопросы обороны и безопасности», — говорится в коммюнике.

Напомним, сочинский меморандум был подписан президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября текущего года. Документ, в числе прочего, содержал положение о совместном российско-турецком патрулировании в северных приграничных районах Сирии для контроля за выводом оттуда курдских незаконных вооруженных формирований.

 

 

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Автор: Александр Люблинский
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